Celta-Juventus, il pronostico è sull'Under/Over 2,5

Ci sono volute otto partite dall’inizio della stagione perché il Celta riuscisse a festeggiare la prima vittoria. Una vittoria (5-0 al Racing Santander) arrivata subito prima della sosta per le nazionali ma dopo 4 pareggi e 3 sconfitte, l’ultima delle quali (0-1) contro l’Omonia nel match d’esordio di questa Europa League . Dopo la sosta, però, sembra che l’undici di Vigo sia tornato alle vecchie abitudini visto che qualche giorno fa, nel suo ottavo impegno di campionato, non è andato oltre lo 0-0 in casa dell’Elche.

Comparazione quote: Celta-Juventus Under 2,5

Stasera il Celta torna sulla scena europea per la sua seconda esibizione e ospita la Juventus che vanta numeri sicuramente migliori rispetto agli spagnoli ma che comunque procede a corrente molto alternata in questo avvio di stagione. I bianconeri hanno sì strapazzato 5-0 il Nijmegen nella loro prima esibizione di Europa League ma in 6 turni di campionato hanno già rimediato un ko a Reggio Emilia contro il Sassuolo (2-3) e hanno pareggiato due volte per 1-1 contro il Milan prima e contro il Cagliari (all’ultima uscita) poi. L’undici di Spalletti ha sempre realizzato almeno una rete collezionando però ben 5 esiti Under 2,5 (in 7 gare) mentre il Celta di Under 2,5 ne ha ben 7 all’attivo (in 9 incontri). E l’Under 2,5 sembra l’esito più adatto anche stasera all’Estadio de Balaidos. L'ipotesi che Celta-Juve finisca con massimo due reti totali è quotata a 1.67 da Eplay24, a 1.65 da Sisal e Snai.