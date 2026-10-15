Pronostico Salisburgo-Milan, ecco l'esito da giocare
Il secondo turno di Europa League vede oggi (18.45) il Milan impegnato in trasferta sul campo del Salisburgo. Una sfida con i rossoneri a zero punti, dopo il primo match, a causa del ko rimediato a San Siro contro il Benfica.
Comparazione quote: Salisburgo-Milan Goal
Uno 0-2 che costringe adesso l’undici di Amorim alla rincorsa e, soprattutto, a non commettere altri passi falsi per evitare di restare troppo indietro in classifica. Il Salisburgo ha invece esordito nel migliore dei modi andando a vincere 1-0 in Bulgaria, a casa del Levski. Una vittoria caratterizzata dalla bellezza di 7 tiri a zero nello specchio della porta a favore degli austriaci contro i 14 tiri totali a 12 a favore della squadra di Sofia. Dopo questa prima esibizione sia il Salisburgo che il Milan hanno fatto registrare i medesimi risultati. I “Rot Bullen”, secondi nel loro campionato, hanno prima battuto 3-0 lo Sturm Graz e poi, all’ultima uscita, hanno pareggiato 0-0 in casa del Grazer mentre il “Diavolo” ha battuto 3-0 il Lecce e ha pareggiato 1-1 con il Sassuolo. Per gli austriaci il pareggio a reti inviolate di qualche giorno fa rappresenta il primo incontro, dei 16 disputati in tutte le competizioni da inizio stagione, senza almeno una rete all’attivo mentre il Milan ha giocato fin qui soltanto 7 gare ufficiali e l’unica in cui è rimasto all’asciutto è proprio quella già ricordata contro il Benfica. Per le quote il 2 monopolizza i favori del pronostico e vale 2.02 per Eplay24, 1.97 per BetFlag e Planetwin. Tuttavia, per chi cerca un esito alternativo, c’è il Goal che sembra offrire discrete garanzie. La quota è di 1.52 su Eplay24, 1.50 su GoldBet e MarathonBet.
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