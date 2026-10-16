Pronostico Frosinone-Sassuolo, Alvini contro Aquilani

Stava andando davvero bene il Frosinone che, dopo aver perso all’esordio in campionato contro la Juventus, ha infilato una striscia di 3 vittorie e un pareggio che gli hanno regalato 10 punti utilissimi per portarsi in una posizione di classifica decisamente tranquilla. Poi, all’ultima uscita, è arrivato il ko (0-3) del Maradona contro il Napoli che costringe adesso i ciociari a rimboccarsi le maniche nel tentativo di macinare ancora punti e risultati.

Comparazione quote: Frosinone-Sassuolo X primo tempo