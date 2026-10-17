Pronostici di oggi, proviamo la terzina quota x5!
Tre partite tra Serie A, Bundesliga e Ligue 1 per una multipla che punta sulle vittorie di Napoli, Borussia Dortmund e Lille
Venezia - Napoli: pronostico 2
Il Napoli affronta una trasferta che può rappresentare un'occasione importante per conquistare tre punti. Il Venezia sta attraversando un periodo complicato, caratterizzato da risultati negativi e difficoltà nel trovare continuità. La formazione lagunare deve migliorare soprattutto nella gestione delle fasi difensive, un aspetto che potrebbe pesare contro un avversario tecnicamente superiore.
Gli azzurri non arrivano da un percorso impeccabile, ma dispongono di maggiori alternative offensive e di una qualità complessiva che può fare la differenza. Il Venezia proverà a sfruttare il fattore campo, ma il Napoli ha le caratteristiche per prendere progressivamente il controllo dell'incontro.
Il nostro pronostico è la vittoria del Napoli, segno 2 a quota 1,68.
Union Berlino - Borussia Dortmund: pronostico 2
Il Borussia Dortmund si presenta a questa trasferta con una posizione di classifica decisamente migliore rispetto a quella dell'Union Berlino. I gialloneri hanno mostrato una buona continuità in Bundesliga, mentre i padroni di casa stanno incontrando maggiori difficoltà nel raccogliere punti.
La squadra berlinese cercherà di rendere la partita fisica e di limitare gli spazi, ma il Dortmund dispone di soluzioni offensive capaci di mettere sotto pressione la difesa avversaria. L'impegno lontano da casa presenta qualche insidia, soprattutto nella gestione dei ritmi, ma le differenze di rendimento indirizzano la nostra scelta.
Puntiamo sul segno 2 del Borussia Dortmund a quota 1,63.
Lille - Brest: pronostico 1
Il Lille riceve il Brest in un confronto che potrebbe essere più equilibrato di quanto suggerisca il fattore campo. Gli ospiti arrivano da una prestazione offensiva convincente e hanno dimostrato di poter essere pericolosi quando riescono ad attaccare con continuità.
Il Lille, però, ha recentemente ottenuto una vittoria senza subire reti, un segnale incoraggiante sul piano della solidità difensiva. La capacità di gestire il possesso e sfruttare le occasioni davanti al proprio pubblico può rappresentare un elemento decisivo.
La partita non si presenta scontata, ma scegliamo di dare fiducia al Lille, considerando anche il vantaggio di giocare in casa.
Il pronostico è il segno 1 a quota 1,82.
Riepilogo della schedina
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Venezia - Napoli: 2 a quota 1,68
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Union Berlino - Borussia Dortmund: 2 a quota 1,63
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Lille - Brest: 1 a quota 1,82
Quota totale della terzina: 4,98
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