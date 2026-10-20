Pronostico Roma-Slovan Bratislava, ecco un esito dalla quota interessante
Dopo 180 minuti di gioco, soprattutto se i punti conquistati sono pochi, ogni match comincia a diventare fondamentale se si vuole superare la prima fase della Champions League. La Roma, al momento, ha un solo punto in classifica ma questo totale non racconta esattamente come sono andate le cose.
Comparazione quote: Roma-Slovan segno 1
All’esordio i giallorossi hanno pareggiato in Turchia contro il Fenerbahce e sono stati ripresi dopo essere passati in vantaggio. Niente in confronto alla sfida successiva contro il Real Madrid dove, al minuto 82, Malen e compagni erano avanti di due reti (3-1). Poi è accaduto l’impensabile con le Merengues che in sette minuti (dall’83’ al 90’) hanno accorciato, pareggiato e addirittura ribaltato il risultato per un 3-4 finale che ha lasciato l’amaro in bocca a Gasperini e a tutti i tifosi romanisti. Stasera arriva però l’occasione, almeno sulla carta, per portare a casa la prima vittoria e muovere in maniera sensibile la classifica. All’Olimpico sarà infatti di scena lo Slovan che è ancora fermo al palo avendo rimediato due pesanti ko nelle prime due esibizioni europee. Prima il tennistico 1-6 a Parigi contro il Psg (e ci può stare) e poi lo 0-3 casalingo contro lo Stoccarda (questo ci sta un po’ meno). La Roma, sabato scorso in campionato, ha battuto il Genoa (2-0) dominando la partita e confermando la sensazione che la squadra ha subito ritrovato morale, gioco e risultato. Per la formazione che arriva da Bratislava stasera si preannuncia un impegno assai difficile. In sintonia con le quote l’1 non sembra in discussione: vale 1.12 per Eplay24, Betsson e AdmiralBet. Il NoGoal presenta una ricompensa molto più interessante e potrebbe valere la pena provarlo: quota 1.76 su Eplay24, 1.78 su Bwin, 1.80 su Eurobet.
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