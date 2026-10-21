Pronostico Inter-Shakhtar, l'1 per sfatare la maledizione Champions

Sono fin qui nove le partite ufficiali disputate dall’Inter dall’inizio della nuova stagione e sono due le sconfitte in cui sono incappati i nerazzurri e entrambe in coincidenza con le prime due gare di Champions League. All’esordio è arrivato il ko a Madrid contro il Real (1-2) mentre nell’impegno successivo la formazione di Chivu ha dovuto alzare bandiera bianca a San Siro contro il Bruges (3- 4). Un Bruges che è sempre stato in vantaggio, anche di due reti, nonostante l’Inter abbia tirato molto di più verso la porta avversaria (30 tentativi totali a 18) e anche con un pizzico di precisione in più (12 tiri nello specchio della porta contro gli 8 dei nerazzurri fiamminghi).