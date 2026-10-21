Champions League, Como e Real Madrid accendono la terzina

Il successo per 3-1 sul campo della Fiorentina ha riportato fiducia al Como prima della visita del Manchester United. La squadra di Fàbregas ha già segnato quattro gol al Lipsia in casa e due al Feyenoord in trasferta, mostrando di poter creare occasioni anche contro avversari differenti.

Lo United deve interrompere una serie di sei partite senza vittorie e ritrovare concretezza. Contro l’Atlético ha costruito quattro grandi occasioni, chiudendo però senza segnare. Le assenze complicano le scelte offensive, ma la possibilità di una rete inglese resta legata anche alle difficoltà mostrate dal Como nella propria metà campo.

I lariani hanno subito quattro gol nelle prime due giornate europee. La combinazione scelta richiede almeno una rete per parte e tre complessive: esclude quindi l’1-1, mentre comprende un 2-1 per una qualsiasi delle due squadre. Pronostico: Gol + Over 2,5, quota 1,72.

Club Brugge - Lens, la produzione offensiva sostiene l’Over

Il Brugge ha trovato nel 4-3 contro l’Inter una conferma del proprio potenziale offensivo. Tresoldi ha firmato tre delle quattro reti dei belgi, portando a nove il bottino stagionale in dodici presenze. La precedente sconfitta per 3-2 contro l’Aston Villa aveva però già mostrato le difficoltà nella gestione della fase difensiva.

Il Lens arriva dal successo per 3-1 sul Troyes e conserva motivi per credere nelle proprie possibilità anche dopo lo 0-2 contro lo Sporting. In quella partita i francesi avevano prodotto 17 tiri, sei nello specchio, senza riuscire a trasformare le occasioni in gol.

Con Ordóñez e Meijer indisponibili nel Brugge, la tenuta difensiva dei padroni di casa merita attenzione. L’Over 2,5 permette di considerare la produzione di entrambi gli attacchi senza imporre una rete per parte: bastano tre gol complessivi.

Pronostico: Over 2,5, quota 1,54.

Real Madrid - Lipsia, il successo spagnolo passa dall’attacco

Il Real ha vinto le prime due partite di Champions segnando sei reti, ma ne ha incassate quattro contro Inter e Roma. Il recente 4-1 al Siviglia conferma la capacità di indirizzare le gare attraverso l’attacco, con Mbappé arrivato a undici gol in undici presenze.

Il Lipsia si presenta dopo il pesante 6-1 subito contro il Bayern, dopo aver già sofferto la qualità del Como all’esordio europeo. Al Bernabéu servirà una prestazione difensiva molto diversa per contenere i padroni di casa, che ritrovano anche Vinícius in Champions.

I tedeschi conservano però risorse offensive con Nusa e Nkunku. La difesa madrilena ha concesso gol in entrambe le precedenti partite europee: scegliamo quindi il successo del Real con una rete anche degli ospiti, una combinazione compatibile con risultati come 2-1 o 3-1.

Pronostico: 1 + Gol, quota 1,95.

Riepilogo della terzina

Como - Manchester United: Gol + Over 2,5, quota 1,72.

Club Brugge - Lens: Over 2,5, quota 1,54.

Real Madrid - Lipsia: 1 + Gol, quota 1,95.

Moltiplicatore totale: x5,17.