Coppe europee, Midtjylland e Olympiakos guidano la terzina

Il Midtjylland torna davanti ai propri tifosi dopo l’1-1 sul campo dell’Egnatia e il successivo 2-1 ottenuto a Viborg . I danesi hanno mantenuto continuità nei risultati, mentre il Sint-Truiden presenta un rendimento esterno più incerto: le due trasferte più recenti si sono concluse con altrettante sconfitte e sei reti subite .

Il 2-0 dei belgi sull’Iberia nel debutto europeo impedisce comunque di considerare la partita scontata. Il Midtjylland dovrà evitare di concedere campo nelle ripartenze, anche perché affronta l’impegno con alcune assenze nel reparto arretrato. La maggiore continuità dei padroni di casa e la vulnerabilità esterna degli ospiti fanno però preferire il segno 1, senza aggiungere condizioni sul numero di reti.

Pronostico: 1, quota 1,60.

Olympiakos-Sparta Praga

L’Olympiakos ha costruito il proprio momento favorevole soprattutto sulla tenuta difensiva. Le ultime cinque partite hanno portato cinque vittorie, quattro porte inviolate e una sola rete subita. L’1-0 conquistato a Marsiglia nel precedente turno di Europa League ha confermato la capacità dei greci di gestire una trasferta impegnativa.

Lo Sparta Praga arriva dall’1-1 con il Lillestrom e conserva una buona organizzazione: cinque gare senza subire gol nelle ultime sette ne descrivono la compattezza. Per l’Olympiakos serviranno pazienza e precisione, perché il confronto potrebbe rimanere equilibrato a lungo. Il vantaggio del campo e la continuità dei risultati orientano comunque il pronostico verso i padroni di casa.

Pronostico: 1, quota 1,50.

Monaco-Friburgo

Monaco e Friburgo hanno iniziato la Conference League vincendo senza mantenere la porta inviolata: 2-1 dei francesi sul campo del CSKA Sofia e 3-2 dei tedeschi contro lo Jablonec. Nell’ultimo turno di campionato sono invece arrivate due sconfitte, rispettivamente contro Lorient e Leverkusen.

Il Monaco può cercare profondità e combinazioni tra i giocatori offensivi, mentre il Friburgo ha mostrato di saper segnare anche contro avversari di livello superiore rispetto a quelli incontrati all’esordio europeo. L’assenza di Eric Dier toglie inoltre un’alternativa alla difesa monegasca. La prospettiva di occasioni su entrambi i fronti rende il Gol una scelta coerente, anche qualora la partita si fermasse sull’1-1.

Pronostico: Gol, quota 1,60.

Riepilogo della terzina

Quote di riferimento soggette a variazione.

Midtjylland-Sint-Truiden: 1, quota 1,60

Olympiakos-Sparta Praga: 1, quota 1,50

Monaco-Friburgo: Gol, quota 1,60

Moltiplicatore totale indicativo: 3,84