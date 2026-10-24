Pronostico Chelsea-Tottenham, accordo e... disaccordo

In Premier League il match più interessante di oggi è sicuramente il derby londinese tra Chelsea e Tottenham (ore 18.30). Gli “Spurs” sono finalmente riusciti a festeggiare la prima vittoria in campionato (lunedì scorso 3-1 al Coventry) ma la loro posizione di classifica è sempre pericolante con un solo punto in più rispetto alla zona retrocessione. I “Blues”, al contrario, hanno liquidato 2-0, in trasferta, l’Everton (imbattuto fino a sabato scorso), mantengono il quarto posto e mettono nel mirino il Brighton che è 3 lunghezze più avanti.