Pronostico Chelsea-Tottenham, accordo e... disaccordo
In Premier League il match più interessante di oggi è sicuramente il derby londinese tra Chelsea e Tottenham (ore 18.30). Gli “Spurs” sono finalmente riusciti a festeggiare la prima vittoria in campionato (lunedì scorso 3-1 al Coventry) ma la loro posizione di classifica è sempre pericolante con un solo punto in più rispetto alla zona retrocessione. I “Blues”, al contrario, hanno liquidato 2-0, in trasferta, l’Everton (imbattuto fino a sabato scorso), mantengono il quarto posto e mettono nel mirino il Brighton che è 3 lunghezze più avanti.
Comparazione quote: Chelsea-Tottenham segno 1
Il Chelsea segna (di reti ne ha 17 all’attivo) ma subisce anche (13 le reti al passivo) mentre il Tottenham realizza poco (solo 6 reti fatte) e ne prende abbastanza (10 le reti incassate). In sintonia con le quote fiducia al segno 1: a 1.73 su Eplay24, 1.70 su Bet365, 1.68 su Bwin. In disaccordo con le quote stuzzica il NoGoal in lavagna a 2.25 su Bwin, a 2.37 su Eplay24, a 2.40 su MarathonBet.
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