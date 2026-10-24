Pronostico Modena-Cesena, Belotti e compagni favoriti ma...

Con il Palermo che sembra fare campionato a sé (i siciliani sono primi in classifica con già 5 lunghezze di vantaggio su chi insegue) in serie B, almeno per il momento, c’è lotta per le piazze e per questo obiettivo ci sono tante squadre in corsa. Tra queste il sorprendente Modena che ha fin qui messo insieme 13 punti e occupa la terza posizione in condominio con il Pisa a -1 dal Mantova secondo. Per restare in quota ai “Canarini” serve oggi un successo sui cugini romagnoli del Cesena che viaggiano più giù in graduatoria a breve distanza dalle posizioni che valgono il playout. Ecco quote e pronostico di Modena-Cesena, in programma alle 15.00.