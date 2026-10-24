Negli otto incontri di campionato completati dal Rayo hanno sempre segnato entrambe le squadre . Dodici reti all’attivo e diciassette al passivo raccontano una formazione capace di trovare la porta, ma ancora in difficoltà nel difendere il risultato. A Vallecas il bilancio comprende due vittorie e un pareggio.

L’Elche ha conquistato in trasferta sei dei suoi sette punti, segnando in quattro delle cinque gare esterne. Può quindi mettere alla prova una difesa che deve fare i conti anche con le assenze di Batalla e Luiz Felipe.

C’è però un segnale recente di segno opposto: gli ospiti arrivano da due 0-0 consecutivi. Il Gol si appoggia soprattutto alla continuità offensiva del Rayo e alla sua vulnerabilità difensiva, senza ignorare il miglioramento nella tenuta dell’Elche.

Pronostico: Gol, quota 1,75.

Como-Sassuolo, la differenza emerge nella fase difensiva

Como e Sassuolo hanno segnato dodici gol ciascuno nelle prime sette giornate. Il divario si apre guardando alle reti subite: sette per i lariani, quattordici per i neroverdi. Gli ospiti arrivano inoltre dal 4-2 incassato a Frosinone, un’altra partita nella quale la capacità di segnare non è bastata a compensare gli errori difensivi.

Per il Como sarà essenziale gestire le energie dopo la Champions. Le assenze di Diao e Rodríguez riducono alcune alternative offensive, mentre Nico Paz e Baturina restano riferimenti importanti nella costruzione delle occasioni.

Il successo interno passa dalla capacità di mantenere il controllo anche nei momenti di minore brillantezza. La recente solidità al Sinigaglia e le difficoltà esterne del Sassuolo sostengono il segno 1, pur davanti a un’avversaria che conserva risorse per segnare.

Pronostico: Como vincente, segno 1, quota 1,52.

Atlético Madrid-Deportivo, vittoria e tre reti per chiudere

L’Atlético si presenta con ventidue punti e diciannove gol segnati nelle prime nove giornate. Il Deportivo ne ha raccolti undici: un avversario da affrontare con attenzione, anche perché ha già ottenuto cinque pareggi.

La squadra di Simeone deve recuperare dalla trasferta europea di Stoccarda, affrontata in inferiorità numerica per buona parte della ripresa. La gestione delle rotazioni può quindi incidere sulla capacità di mantenere pressione e ritmo.

La combinazione 1 + Over 2,5 punta sulla superiorità offensiva dei madrileni, ma aggiunge una condizione al semplice successo. Un 2-0 non sarebbe sufficiente; risultati come 3-0 e 2-1 soddisferebbero invece entrambe le richieste. L’Atlético dovrà cercare profondità e continuità anche dopo un eventuale vantaggio, evitando che la partita si assesti su un punteggio contenuto.

Pronostico: Atlético Madrid vincente + Over 2,5, quota 1,80.

Il riepilogo della terzina

Rayo Vallecano-Elche: Gol a 1,75

Como-Sassuolo: 1 a 1,52

Atlético Madrid-Deportivo La Coruña: 1 + Over 2,5 a 1,80

Quota complessiva indicativa: 4,79.