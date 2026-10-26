Pronostico Psg-Lione, aria di show al Parco dei Principi

Il recentissimo 4-2 al Barcellona in Champions League basterebbe da solo a mettere il Psg su unaltro piano rispetto a tutte le altre squadre della Ligue 1 . Però ogni incontro è una gara a sé e, soprattutto se si devono fare i conti con gli infortuni che hanno colpito quattro titolarissimi (l’ultimo riguarda Kvaratskhelia ), ecco che il posticipo di stasera tra parigini e Lione riesce a presentare un pizzico di incertezza in più.

Comparazione quote: Psg-Lione Goal+Over 2,5

Se poi si aggiunge il fatto che l’OL al momento possiede gli stessi punti in classifica (14) del Psg allora il match diventa ancora più avvincente. Il Lione, con sole 5 reti subìte, propone anche la migliore difesa del campionato e, in aggiunta a ciò, resta da dire che il duello di stasera contro i parigini mette pure in palio il primato in classifica. L’undici di Paulo Fonseca in trasferta non ha ancora mai realizzato una rete prima dell’intervallo mentre il Psg ha fin qui fatto sempre registrare il NoGoal primo tempo e, in totale, ha collezionato 6 Gol e 6 Over 2,5 in 7 giornate. Due esiti che potrebbero farsi vedere anche stasera. La combo Goal+Over 2,5 è offerta a 1.66 da Eplay24e da Netwin, a 1.75 da Snai.