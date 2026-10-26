Pronostico Roma-Cagliari, occhio al parziale/finale
Neanche il tempo di rifiatare e la serie A è di nuovo in campo per un turno infrasettimanale che parte martedì con tre sfide fondamentali per la testa della classifica. Non gioca l’Inter ma scendono in campo Lazio, Como e Roma con i giallorossi che, dopo lo scoppiettante 3-3 del Maradona di sabato scorso, ospitano il Cagliari all’Olimpico. Un Cagliari che ha frenato bruscamente dopo aver messo insieme la bellezza di 13 punti nelle prime 6 giornate di campionato a cui, però, hanno fatto seguito i due ko contro Monza (0-4) e Bologna (0-2) in occasione delle ultime due esibizioni.
Comparazione quote: Roma-Cagliari parziale/finale 1/1
La Roma, pareggiando con Como e Napoli nell’arco degli ultimi tre impegni nazionali ha perso contatto con la coppia di testa (Lazio e Inter) che, al momento, è 4 lunghezze più avanti. Un distacco che, se si vuol provare a ridurre, necessita di un ritorno più continuo alla vittoria. A partire dalla sfida odierna contro la formazione di Fabio Pisacane che proverà a opporsi con ogni mezzo. Il segno 1 per le quote vale intorno all’1.35 ma aggiungendo anche l’1 al 45’ si arriva ad una quota più alta: 1.85 su Eplay24, 1.80 su DomusBet, 1.74 su MarathonBet.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS