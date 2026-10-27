Mantova-Cremonese, il mondo alla rovescia: il pronostico

Nel primo set di partite del turno infrasettimanale di serie B in programma stasera c’è anche Mantova-Cremonese, sfida dove le parti sembrano... capovolte. Il Mantova è secondo in classifica e di certo alla vigilia erano in pochi a ipotizzare un piazzamento del genere dopo 8 giornate mentre la Cremonese, sulla quale molti probabilmente avevano puntato per un immediato ritorno in serie A, è desolatamente terz’ultima e capace, nelle ultime 3 esibizioni (dopo la sosta per le nazionali) di mettere insieme soltanto un punto.