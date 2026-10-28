Pronostico Venezia-Inter, testacoda al Penzo tra Nicola e Chivu

Comparazione quote: Venezia-Inter No Goal

Il match contro l’Inter, oltre a rappresentare una partita dai punti in palio importantissimi (l’undici di Chivu ne ha bisogno per restare in vetta alla classifica, quello di Nicola per cercare di lasciare ad altri l’ultimo posto della graduatoria), permette anche di fare un confronto a distanza tra i nerazzurri e i partenopei, ovviamente in base a come andrà finire. L’Inter, considerando tutte le competizioni, ha finora sempre realizzato almeno una rete e sembra difficile credere che oggi possa restare a secco. Il Venezia non ha bucato la rete avversaria in tre occasioni, contro Milan, Lazio e Genoa (all’ultima uscita). Per le quote non sembra ci siano dubbi, il 2 è in lavagna tra l’1.33 e l’1.37 e per cercare un premio più interessante diventa obbligatorio guardare in un’altra direzione. Magari in quella del No Goal: a quota 2.37 su Eplay24, a 2.25 su William Hill, a 2.20 su Betsson.