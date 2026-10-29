Efl Cup, ottavi di finale: il pronostico di Everton-Newcastle

Se in Italia si chiude oggi la tre giorni di campionato, in Inghilterra si è approfittato del mid-week per disputare gli ottavi di Efl Cup e stasera il quadro si chiude con la sfida Everton - Newcastle .

Comparazione quote: Everton-Newcastle X primo tempo

L’Everton, dopo 8 partite di imbattibilità (tra Premier e Efl Cup), è incappato in due ko consecutivi (un doppio 0-2) nelle ultime 2 esibizioni contro Chelsea prima e Arsenal poi. Anche il Newcastle, dopo aver iniziato bene, ha poi frenato perdendo 3 partite di campionato nell’arco di 4 giornate tornando poi al successo domenica scorsa (2- 0) sul campo del Crystal Palace. L’esito del match è incerto con buone possibilità di equilibrio almeno fino a metà gara. Da provare, allora, l’X primo tempo: vale 2.22 per Eplay24 e Netwin, 2.25 per Sisal.