Fiducia alla Fiorentina, Gol in Everton-Newcastle

Il Frosinone arriva dal 4-4 di Bergamo e ha segnato otto reti nelle ultime due giornate. Il Lecce, invece, deve reagire allo 0-2 contro la Juventus, ma nell’ultima trasferta ha vinto 3-0 a Udine. Il pareggio all’intervallo punta su una prima frazione in cui i salentini riescano a contenere la spinta dei padroni di casa e a rispondere attraverso le ripartenze. Non serve necessariamente uno 0-0: anche un botta e risposta manterrebbe valida la selezione. La vivacità offensiva della squadra di Alvini rende comunque il mercato insidioso, soprattutto contro una difesa ospite priva dello squalificato Gaspar.

FIORENTINA-ATALANTA: 1

La Fiorentina cerca il primo successo casalingo di questo campionato contro un'Atalanta che ha perso tutte e tre le trasferte disputate in Serie A. Il segno 1 nasce soprattutto dalle difficoltà esterne dei bergamaschi e dalle loro assenze difensive: Hien, Kossounou e Kolasinac non figurano tra i convocati, mentre Scalvini torna a disposizione. Per Vanoli, le probabili indicano Pellegrino davanti a Mastantuono e Gnonto. La scelta resta impegnativa: i viola hanno raccolto soltanto quattro punti e devono migliorare la gestione delle situazioni difensive per trasformare le occasioni in una vittoria.

EVERTON-NEWCASTLE: Gol

All’Hill Dickinson Stadium si gioca per raggiungere i quarti di Carabao Cup. Il Newcastle ha ritrovato fiducia con il 2-0 sul Crystal Palace, dopo aver incassato quattro reti sia contro il Leeds sia contro il Coventry nelle precedenti trasferte di campionato. Il Gol punta sulla possibilità che l'Everton approfitti di questa discontinuità e che gli ospiti trovino a loro volta spazio. Il principale dubbio riguarda proprio l’attacco di Moyes, rimasto a secco contro Chelsea e Arsenal, con Grealish ancora da valutare.

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