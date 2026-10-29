Fiorentina vincente con Gol, equilibrio all’intervallo in Everton-Newcastle  

La combo del Franchi richiede una vittoria della Fiorentina con almeno una rete dell'Atalanta. Le ultime cinque partite di campionato dei viola hanno sempre registrato gol da entrambe le parti: la squadra riesce a segnare, ma continua a concedere troppo. Anche i bergamaschi arrivano da una gara particolarmente aperta, il 4-4 con il Frosinone.

Per sostenere il successo interno pesa il rendimento esterno dell’Atalanta, battuta da Roma, Juventus e Milan nelle prime tre trasferte. Le assenze nel reparto arretrato possono offrire opportunità ai padroni di casa, mentre De Ketelaere e Krstovic, entrambi convocati, mantengono pericoloso l’attacco ospite. La combo alza però la difficoltà rispetto al semplice Gol: la Fiorentina deve interrompere la serie negativa e vincere una partita nella quale si prevede che conceda almeno una rete.

EVERTON-NEWCASTLE: X primo tempo

Il pareggio all’intervallo punta su una prima frazione equilibrata in un confronto a eliminazione diretta. L'Everton ha superato il turno precedente di Carabao Cup battendo il Wolves 1-0; il Newcastle ha fatto altrettanto sul campo del Millwall. Sono precedenti di questa edizione della coppa che mostrano come entrambe abbiano saputo affrontare anche partite dal punteggio contenuto.

Moyes deve valutare le condizioni di alcuni elementi, mentre Jaissle ha annunciato l’intenzione di schierare la migliore formazione possibile. L’ipotesi è che nessuna delle due riesca a prendere un vantaggio stabile entro l’intervallo. Un episodio iniziale può cambiare subito questa lettura: il segno X riguarda esclusivamente i primi 45 minuti, recupero compreso.

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