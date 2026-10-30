Psg e Rennes nella terzina da x8,54!

Il PSG affronta l’ultima della classe dopo cinque vittorie consecutive in campionato e otto successi complessivi. Il LE HAVRE arriva invece da quattro sconfitte, durante le quali ha incassato undici reti. La distanza nella qualità delle rose sostiene una partita prevalentemente condotta dagli ospiti, chiamati a consolidare il primo posto.

La scelta richiede però qualcosa in più della vittoria finale: il PSG deve segnare più dell’avversario sia nella prima frazione sia nella ripresa, considerate separatamente. Le assenze di Dembélé e Kvaratskhelia riducono le alternative davanti e il recente 2-0 sul LIONE, maturato dopo l’intervallo, ricorda quanto conti sbloccare presto il risultato. La selezione punta su una partenza più incisiva e sulla capacità di mantenere pressione anche dopo il cambio di campo.

Pronostico: 2 primo tempo + 2 secondo tempo, quota 2,37

NIZZA-RENNES: la produzione offensiva sostiene il segno 2

Il RENNES si presenta all’Allianz Riviera con cinque punti di vantaggio e un attacco da diciotto reti nelle prime otto giornate. Il 3-0 sullo STRASBURGO ha confermato la capacità dei bretoni di trovare soluzioni offensive anche senza Lepaul. Nelle ultime tre partite di campionato sono arrivati dieci gol, un dato che sostiene la possibilità di mettere in difficoltà la retroguardia avversaria.

Il NIZZA resta un ostacolo concreto: è imbattuto in casa e ha vinto tre delle ultime quattro giornate. Gli ospiti, inoltre, hanno perso le due trasferte più recenti. Il segno 2 rappresenta quindi la scelta più esposta della terzina: si punta sulla maggiore capacità realizzativa del RENNES, accettando il rischio legato alla sua tenuta difensiva e al rendimento interno dei padroni di casa.

Pronostico: 2, quota 2,37

VILLARREAL-ESPANYOL: almeno tre gol alla Cerámica

Il VILLARREAL torna davanti al proprio pubblico dopo il 2-1 sul VALENCIA e il largo successo in coppa contro il MANACOR. L’ESPANYOL arriva invece dalla sconfitta di Santander e dall’eliminazione contro il SESTAO, maturata dopo i supplementari. Il cambio in panchina aggiunge una variabile a una squadra che deve ritrovare ordine e fiducia.

Le due formazioni hanno entrambe subito quattordici reti nelle prime dieci giornate. I catalani, pur attraversando un periodo negativo, hanno segnato dodici volte: il loro contributo può aiutare a superare la soglia dei due gol. L’Over 2,5 si lega quindi alla possibilità che il VILLARREAL costruisca occasioni senza riuscire a controllare ogni transizione avversaria. Il recente 0-0 interno con l’ELCHE resta il principale segnale di cautela.

Pronostico: Over 2,5, quota 1,52

Riepilogo della terzina