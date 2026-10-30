Udinese-Roma, Zaniolo contro Malen: quote e pronostico
I giallorossi sfidano una squadra in crisi con il grande ex ancora in cerca della forma migliore
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Vietato fidarsi di una squadra in crisi. Gian Piero Gasperini lo sa bene e sabato, con fischio d'inizio alle ore 18.00, la sua Roma dovrà tenere alta la guardia contro l’Udinese dell’ex Zaniolo. Ecco quote e pronostico di Udinese-Roma.
Comparazione quote: Udinese-Roma segno 2
Il rigore parato da Okoye a Bernabé ha evitato all’Udinese la settima sconfitta consecutiva. I friulani però sono a secco di gol da tre turni e in casa non hanno mai vinto, toccando il punto più basso con il pesante 0-3 con il Lecce. La Roma, imbattuta con sei vittorie e tre pareggi, ha il pronostico dalla sua parte e c’è anche una statistica che spinge i capitolini: con loro in campo, il segno 2 finale manca da cinque giornate consecutive. A quanto è quotata la vittoria della Roma a Udine? A 1.55 da Eplay24 e da GoldBet, a 1.52 da Snai. Un gol di Donyell Malen, tornato ad esultare contro il Cagliari, raddoppia la puntata su Eplay24 e Netwin mentre è a 1.76 su Vincitu. L'offerta sale a 4.00 per l'ipotesi "Zaniolo marcatore".
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