Milan-Inter, la notte dei gol

Il derby della Madonnina nella notte di Halloween non si era mai giocato ma ci sta benissimo. Il Diavolo le Streghe le ha già viste contro il Bologna, il Venezia ha rischiato di fare lo scherzetto a Chivu che si è salvato grazie a due autoreti. Chivu che ha perso gli unici due derby da allenatore dell’Inter, entrambi per 1-0 durante la passata stagione. Il rumeno è un tipo che non ha bisogno di motivazioni extra come pure Amorim , chiamato a raddrizzare la barca rossonera dopo aver incassato 9 reti nelle ultime 4 partite giocate tra campionato ed Europa League. Il pareggio è un “dolcetto” per cui nessuno firmerebbe a bocce ferme: ecco perchè, secondo SisalClub , questo derby avrà un vincitore come capitato in 8 degli ultimi 9 incroci in Serie A. Difese allegre o pullman davanti alla porta, all’Inter poco cambia: il miglior attacco del campionato (25 reti) può andare a segno almeno due volte come pure il Diavolo, che in ciascuna delle ultime 3 partite non è mai sceso sotto la soglia dei 2 gol segnati. Nelle fila dell’Inter Marcus Thuram è l’uomo in più in assenza di capitan Lautaro. Il francese può stappare il derby , costringendo così il Milan ad assaltare la porta nerazzurra finendo con un maggior numero di tiri nello specchio .

Riassumendo, ecco la MyCombo SisalClub su Milan-Inter: 1) Vince una delle due 2) Entrambe segnano almeno due gol 3) Marcus Thuram sblocca la partita 4) Milan calcia più in porta

Juve-Napoli, un tuffo nel passato

Dopo 9 giornate Juve e Napoli si trovano con un ritardo di ben 11 punti dalle capolista Inter e Lazio. Spalletti e Allegri (squalificato) speravano di ritrovarsi in una posizione ben diversa in vista dello scontro diretto in programma domani sera allo Stadium. A questo delicato appuntamento con le loro ex squadre, i due tecnici si presentano con problemi legati (anche) alle assenze. Il Napoli nelle sole ultime tre partite ha segnato 11 gol, lo stesso quantitativo delle prime 9 gare ufficiali. La Juve, eccezion fatta per il debutto a Frosinone, ha sempre chiuso i suoi match con almeno due reti totali. Le statistiche dicono che il Napoli ha vinto solo una volta contro la Juve negli ultimi 8 match giocati a Torino. Secondo SisalClub, la Juve uscirà imbattuta da questo equilibrato confronto. Dopo 5 gare la Juve può ritrovare un risultato di parità al riposo, che il Napoli ha invece fatto registrare ben 4 volte su 5 in trasferta. Condizione in crescendo per Scott McTominay, l’highlander che si esalta nelle grandi sfide. Lo scozzese (doppietta alla Roma), ha nelle corde gol o assist. In vista almeno 4 cartellini in totale vista la posta in palio.

Riassumendo, ecco la MyCombo SisalClub su Juventus-Napoli: 1) Juventus non perde 2) Pareggio primo tempo 3) McTominay gol o assist 4) Almeno 4 cartellini in totale

Lazio-Cagliari, numeri da record spingono Gattuso

Neppure nell’anno dello Scudetto la Lazio era partita così bene. Gennaro Gattuso vola in vetta (insieme all’Inter) alla classifica di Serie A con 25 punti, frutto di otto vittorie e un pareggio, 22 gol fatti (terzo miglior attacco) e 7 subìti (miglior difesa).

Numeri strepitosi, a cui il Cagliari di inizio stagione (quattro vittorie nelle prime cinque giornate) avrebbe forse potuto... opporre resistenza. Peccato che nelle ultime tre giornate la squadra allenata da Fabio Pisacane abbia rimediato altrettante sconfitte, incassando ben dieci reti e segnandone due, entrambe alla Roma proprio nel turno infrasettimanale. Risultati dei precedenti alla mano, difficile immaginare che i sardi possano sbancare l’Olimpico: un evento che, sottolinea SisalClub, non si materializza dal 28 ottobre del 2009.

Inoltre, negli ultimi dieci incroci tra queste due squadre i sardi non hanno segnato in ben sei occasioni. Anche il bilancio di Gattuso contro il Cagliari è decisamente in positivo. In sei sfide (da allenatore), Ringhio è imbattuto con quattro successi e due pareggi, dodici gol fatti e quattro al passivo.