Pronostico Modena-Mantova, occhio al parziale/finale

Comparazione quote: Modena-Mantova parziale/finale 1/1

Una situazione nuova visto che il sorpasso è recentissimo con la vittoria a Vicenza (2-1) dei “Canarini” nel turno infrasettimanale appena concluso e il contemporaneo ko casalingo del Mantova in casa (0-2) contro la Cremonese (di cui ha approfittato anche l’Ascoli per balzare al terzo posto). Sicuramente opposto l’umore delle due squadre, un fattore che conta, eccome, nell’economia del match di oggi al Braglia. Vale la pena aggiungere che il Mantova, finora, non ha mai fatto registrare l’1 alla fine del primo tempo, ovvero non è mai stato avanti nel punteggio in casa prima dell’intervallo e in trasferta non si è mai trovato in svantaggio al riposo. Un dato che potrebbe spingere a considerare l’1 non solo al 90’ ma anche al 45’ per una accoppiata parziale/finale 1/1 che è in lavagna a 2.62 su Eplay24, a 2.60 su MarathonBet, a 2.55 su BetFlag.