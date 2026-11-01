Palermo-Vicenza, il pronostico: Pippo Inzaghi vuole mettere la quinta

Il Palermo di Pippo Inzaghi c’è sempre. Lo ha confermato anche nel turno infrasettimanale in casa del Pisa : i rosanero sono andati sotto di due gol per poi salire sul 3-2 e alla fine chiudere sul 3-3. Una vera altalena di emozioni. Del resto non c’è da stupirsi: i siciliani hanno iniziato questo turno di campionato con appiccicata addosso l’etichetta di “miglior attacco" del campionato con 21 reti all’attivo.

Comparazione quote: Palermo-Vicenza Over 1,5 Casa

Dopo la trasferta in Toscana, Vavassori e compagni tornai tra le mura amiche del Barbera, dove finora hanno giocato 4 partite vincendole tutte. L’avversario di turno è il Vicenza, che nel midweek ha perso in casa per 2-1 contro il Modena. Sembra oggettivamente dura per i veneti, che in quattro trasferte su cinque hanno incassato almeno due reti. Il pronostico sorride a Pippo Inzaghi, il segno 1 vale 1.60 (non male), contro il 5.00 previsto per il colpo ospite. Probabile sulla carta anche l’Over 1,5 Casa, ovvero il Palermo che segna due o più reti. Un'opzione offerta a 1.50 da Eplay24 e da NetBet, a 1.52 da Snai.