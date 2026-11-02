Pronostico Newcastle-Everton, missione rivincita per i Magpies

Comparazione quote: Newcastle-Everton Goal+Over 2,5

Se ci si dovesse basare sul recentissimo precedente ci sarebbe ben poco da dire ma, a guardare le cifre del match di giovedì scorso le cose non stanno proprio così. L’Everton ha vinto tirando complessivamente 11 volte di cui 5 nello specchio della porta ma le “Magpies” di tiri totali ne hanno effettuati addirittura 28 di cui 9 nello specchio della porta costringendo il portiere avversario a compiere 8 parate. Il possesso palla è stato dalla parte del Newcastle (56%) così come i calci d’angolo tirati (10 a 4 a suo favore). Ai quarti c’è però andato l’Everton ed è facile intuire che a St.James’ Park la voglia di rivincita dell’undici di casa sarà massima. Il segno 1, seppur dalla quota elevata (tra 2.35 e 2.40), è quello suggerito dalle quote ed è una indicazione che si può condividere. Merita risalto il fatto che in campionato l’Everton, in trasferta, non ha ancora mai realizzato una rete nel primo tempo, un dato che potrebbe anche contribuire a regalare il Goal e l’Over 2,5, proprio come è accaduto qualche giorno fa. La combo Goal+Over 2,5 è proposta a 1.87 da Eplay24 e da NetBet, a 2.95 da Snai.