Il pronostico di Venezia-Udinese, per Zanetti è subito spareggio salvezza

Davvero desolante... il quadro offerto da Venezia e Udinese a questo punto della stagione non può essere definito diversamente. I lagunari sono ultimi in classifica avendo perso tutte le partite disputate ad eccezione della vittoria sul Napoli mentre i friulani, dopo aver iniziato benino (1-1 contro il Como e 3-2 al Monza) hanno poi rimediato soltanto un punticino nelle 8 esibizioni successive pareggiando 0-0 in casa del Parma e occupano, con 5 punti, il penultimo posto della graduatoria.

Comparazione quote: Venezia-Udinese segno 1

L’unica cosa positiva che si può individuare in una situazione del genere riguarda chi sta davanti nel senso che, dal Monza al Lecce, i distacchi sono ancora contenuti e la speranza di recuperare posizioni non è ancora tramontata. A patto, però, che si comincino a vedere dei risultati positivi a cominciare da stasera, in un anticipo dove può accadere di tutto.

Per il Venezia questa è una opportunità per lasciare ad altri il ruolo di fanalino di coda e il segno 1 ci potrebbe stare: la vittoria dei lagunari è offerta a 2.30 da Eplay24, a 2.25 da Snai, a 2.20 da William Hill.