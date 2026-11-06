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Serie B, Mantova-Verona: statistiche, migliori quote e pronostico

Hellas a caccia del quinto risultato utile di fila in campionato
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Federico Vitaletti
Federico Vitaletti

2 min

Pubblicato il 06.11.2026, 20:45

Pronostico Mantova-VeronaquoteSerie B

Oltre ad Ascoli-Palermo, l’undicesima giornata di Serie B regala un'altra sfida importante per l’alta classifica come Mantova-Verona. I padroni di casa dopo un super avvio hanno accusato un fisiologico calo di rendimento: una sola vittoria nelle ultime quattro giornate, ottenuta tra l’altro in trasferta contro l’Entella. Al contrario, l'Hellas è in netta ripresa con due vittorie e due pareggi alle spalle. Ecco il pronostico di Mantova-Verona, in programma sabato 7 novembre alle ore 17.15.

Comparazione quote: Mantova-Verona X primo tempo o X finale

Resiste, dopo dieci turni di campionato, il “ritardo” del Mantova che non ha ancora fatto registrare il segno 1 al primo tempo. Da segnalare poi che la squadra allenata da Francesco Modesto ha in scia quattro Under 2,5 di fila. Il Verona segna con regolarità da inizio campionato (Mosquera sugli scudi) anche se ha subìto qualche gol di troppo: 13 in totale.

Ci sono i presupposti per un match da Goal (1.60), un’alternativa può essere l'opzione multi chance “X primo tempo o X finale” a quota 1.78 su Eplay24 e StarYes, 1.62 su Snai.

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