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Amburgo all’attacco, al Penzo contano i gol della ripresa

Almeno due reti dei tedeschi e un secondo tempo da Over in Venezia-Udinese: una doppia che punta su due sviluppi precisi

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2 min

Pubblicato il 06.11.2026, 11:25

Doppiapronostici

Amburgo-Mönchengladbach

Il Mönchengladbach ha incassato ventidue gol nelle prime otto giornate, un dato che offre argomenti all’attacco dell’Amburgo. I padroni di casa hanno vinto due delle tre gare interne e possono provare a sfruttare nuovamente il proprio stadio. Restano però le difficoltà offensive mostrate negli ultimi turni e il recente 0-0 del Gladbach, che suggerisce qualche progresso difensivo. La scelta richiede almeno due reti dell’Amburgo, senza vincoli sull’esito finale: sarebbero sufficienti anche in caso di pareggio o sconfitta.

Pronostico: Over 1,5 gol dell’Amburgo, quota 1,90.

Venezia-Udinese

La necessità di fare punti e le difficoltà difensive possono aprire spazi nella ripresa, soprattutto se una delle due squadre dovesse trovarsi a inseguire. Venezia e Udinese hanno subito rispettivamente venti e ventitré reti nelle prime dieci giornate. Questo sostiene l’ipotesi di un secondo tempo con occasioni, ma la recente produzione offensiva invita alla cautela: nelle ultime cinque partite i secondi tempi delle due squadre hanno registrato medie complessive di 0,6 e 1,2 gol. L’Over 1,5 della ripresa resta quindi la selezione più aggressiva della doppia.

Pronostico: Over 1,5 secondo tempo, quota media indicativa 2,02.

La doppia

  • Ore 20:30, Amburgo-Mönchengladbach: Over 1,5 gol dell’Amburgo, quota 1,90.

  • Ore 20:45, Venezia-Udinese: Over 1,5 secondo tempo, quota media indicativa 2,02.

Moltiplicatore totale indicativo: circa x3,84.

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