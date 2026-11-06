Amburgo all’attacco, al Penzo contano i gol della ripresa

Il Mönchengladbach ha incassato ventidue gol nelle prime otto giornate, un dato che offre argomenti all’attacco dell’Amburgo. I padroni di casa hanno vinto due delle tre gare interne e possono provare a sfruttare nuovamente il proprio stadio. Restano però le difficoltà offensive mostrate negli ultimi turni e il recente 0-0 del Gladbach, che suggerisce qualche progresso difensivo. La scelta richiede almeno due reti dell’Amburgo, senza vincoli sull’esito finale: sarebbero sufficienti anche in caso di pareggio o sconfitta.

Pronostico: Over 1,5 gol dell’Amburgo, quota 1,90.

Venezia-Udinese

La necessità di fare punti e le difficoltà difensive possono aprire spazi nella ripresa, soprattutto se una delle due squadre dovesse trovarsi a inseguire. Venezia e Udinese hanno subito rispettivamente venti e ventitré reti nelle prime dieci giornate. Questo sostiene l’ipotesi di un secondo tempo con occasioni, ma la recente produzione offensiva invita alla cautela: nelle ultime cinque partite i secondi tempi delle due squadre hanno registrato medie complessive di 0,6 e 1,2 gol. L’Over 1,5 della ripresa resta quindi la selezione più aggressiva della doppia.

Pronostico: Over 1,5 secondo tempo, quota media indicativa 2,02.

La doppia

Ore 20:30, Amburgo-Mönchengladbach: Over 1,5 gol dell’Amburgo, quota 1,90.

Ore 20:45, Venezia-Udinese: Over 1,5 secondo tempo, quota media indicativa 2,02.

Moltiplicatore totale indicativo: circa x3,84.