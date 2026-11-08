Fiorentina-Juventus, il pronostico è sul numero di reti

Comparazione quote: Fiorentina-Juventus Multigol 2-3

I viola non hanno ancora mai vinto davanti al loro pubblico, due pareggi (contro Napoli e Atalanta) più tre sconfitte. Eccezion fatta per la sfida contro i partenopei (1-1), i toscani hanno sempre incassato due o più reti in una singola partita. Dal centrocampo in su le cose vanno decisamente meglio: tradotto, con la Fiorentina in campo Goal e Over 2,5 sono ospiti pressoché fissi. Juve altalenante per quanto riguarda i risultati ottenuti sul campo ma con una regolarità…statistica: ben 8 volte su 10, in questo campionato, i bianconeri hanno fatto registrare l'esito Multigol 2-3 (che si è visto anche in AZ Alkmaar-Juventus). Anche questo Fiorentina-Juventus terminerà con due o tre reti complessive? Una simile eventualità è offerta a 1.86 da Eplay24 e NetBet, a 1.95 da Snai.