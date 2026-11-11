Inghilterra e Spagna, il Multigol guida la tripla europea

A Wembley, alle 20:45, l’Inghilterra arriva con 14 reti segnate in quattro giornate e tre partite consecutive senza subire gol nella competizione. Il precedente confronto con la Croazia è terminato 7-0: un risultato che conferma il potenziale inglese, ma ricorda anche il limite superiore della fascia scelta.

Il Multigol 3-6 permette di coprire diversi sviluppi, dal successo netto dei padroni di casa a una partita nella quale anche la Croazia trovi spazio. Il rischio principale resta una gestione più prudente dell’Inghilterra, alla quale basta un pareggio per qualificarsi: un eventuale 2-0 non sarebbe sufficiente.

Pronostico: Multigol totale 3-6, quota 1,53.

Repubblica Ceca-Spagna: Multigol 2-4

Alle 20:45 la Spagna affronta una Repubblica Ceca ancora senza punti. Gli spagnoli hanno vinto tutte e quattro le gare del girone, segnando 12 reti e subendone cinque. I cechi, invece, hanno chiuso ciascuno dei quattro incontri con un totale compreso fra due e quattro gol.

La fascia 2-4 comprende anche una vittoria spagnola senza reti avversarie, oltre a punteggi come 1-2 e 1-3. L’assenza di Yamal riduce le alternative offensive, mentre la possibilità che la Spagna allarghi il risultato rappresenta il rischio sul limite superiore.

Pronostico: Multigol totale 2-4, quota 1,53.

Montenegro-Lettonia: Multigol 3-6

Il Montenegro ospita la Lettonia alle 20:45 dopo aver raccolto dieci punti in quattro giornate. Tre di queste gare hanno prodotto almeno tre reti, compreso il 2-1 ottenuto in trasferta contro i lettoni.

La quota rende interessante la fascia 3-6, ma la scelta richiede al Montenegro una produzione offensiva consistente oppure un contributo degli ospiti. La Lettonia ha segnato soltanto due volte nel girone e il recente 0-0 dei montenegrini contro l’Armenia invita a considerare il rischio di un incontro meno prolifico.

Pronostico: Multigol totale 3-6, quota 1,80.

Riepilogo della tripla

Inghilterra-Croazia: Multigol 3-6 a 1,53

Repubblica Ceca-Spagna: Multigol 2-4 a 1,53

Montenegro-Lettonia: Multigol 3-6 a 1,80

Moltiplicatore finale: 4,21.