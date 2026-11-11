Italia-Francia e altre due sfide per un tris multigol
Turchia-Belgio apre questa tripla della Nations League di giovedì 12 novembre, seguita da Italia-Francia e Albania-Finlandia. Tre proposte Multigol da tenere d'occhio, con un moltiplicatore complessivo che sfiora 4 volte la puntata
Turchia-Belgio: Multigol 3-6
Si comincia alle 18:00 con una Turchia che ha perso tutte e quattro le gare del girone, incassando 11 reti e segnandone due. Il Belgio ha vinto il primo confronto 3-0 e ritrova De Bruyne dopo la squalifica.
Il Multigol 3-6 considera soprattutto le difficoltà difensive dei padroni di casa. L’arrivo di Sergen Yalçın sulla panchina turca introduce però un elemento di incertezza: una maggiore attenzione alla copertura potrebbe abbassare il numero delle occasioni. L’assenza di Yildiz, inoltre, pesa sulle possibilità della Turchia di contribuire al totale.
Pronostico: Multigol totale 3-6, quota 1,53.
Italia-Francia: Multigol 1-3
Italia e Francia si affrontano alle 20:45, con i francesi a dieci punti e gli azzurri a sette. Il primo confronto è terminato 1-1, risultato compreso nella fascia proposta insieme a punteggi come 1-0, 2-0 e 2-1.
La scelta richiede una partita abbastanza controllata e rappresenta il passaggio più delicato della tripla. La Francia arriva infatti dal 4-1 contro il Belgio, mentre l’Italia ha battuto la Turchia 3-1. Un gol iniziale potrebbe aumentare gli spazi e portare il totale oltre il limite. Da considerare anche l’assenza di Tchouaméni nel centrocampo francese.
Pronostico: Multigol totale 1-3, quota 1,57.
Albania-Finlandia: Multigol 2-4
Alle 20:45 l’Albania cerca un altro risultato utile contro la Finlandia. Tutte e quattro le gare degli albanesi nel girone sono terminate con due o tre reti complessive, mentre il primo confronto con i finlandesi si è chiuso sul 2-1.
Quel precedente va letto considerando l’espulsione del portiere albanese già nel primo tempo. Anche il bottino offensivo della Finlandia richiede cautela: sette delle sue nove reti sono arrivate contro San Marino. La fascia 2-4 offre diverse possibilità, ma una partita bloccata sull’1-0 resta un rischio concreto.
Pronostico: Multigol totale 2-4, quota 1,57.
Riepilogo della tripla
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Turchia-Belgio: Multigol 3-6 a 1,53
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Italia-Francia: Multigol 1-3 a 1,57
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Albania-Finlandia: Multigol 2-4 a 1,57
Moltiplicatore finale: 3,77.
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