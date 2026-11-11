Pronostico Romania-Polonia, ecco un esito dalla quota interessante

Sempre nella League B e sempre sabato (ma nel gruppo 4) si gioca anche Romania-Polonia che, purtroppo per loro, non è una sfida di vertice, anzi tutt’altro.

Comparazione quote: Romania-Polonia segno 2

La Romania, infatti è fanalino di coda con zero punti dopo 4 partite mentre la Polonia è penultima con 4 punti all’attivo. Zielinski e compagni, però, avrebbero ancora chances di promozione alla League A, arrivando secondi e passando verosimilmente dallo spareggio. Basta poco, infatti, per intuire che la Polonia potrebbe approfittare dello scontro diretto tra Svezia (10 punti) e Bosnia (8) ma, a patto che batta la Romania (salendo così a quota 7) battendo poi la Svezia, in casa, nell’ultimo turno.

Però, prima di pensare a ciò che ci sarà da fare dopo bisogna prima conquistare i 3 punti a Bucarest. La Romania non ha granché più da chiedere a questa Nations League (teoricamente potrebbe ancora evitare la retrocessione ma, per quanto fatto vedere finora, sembra difficile) per cui il segno 2, anche dalla quota interessante, può meritare più di una semplice attenzione. Il colpo esterno della Polonia è offerto a 1.80 da Eplay24, BetFlag e Lottomatica, a 1.75 da Snai.