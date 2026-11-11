© EPA

Pronostico Romania-Polonia, ecco un esito dalla quota interessante

Missione risalita per Zielinski e compagni nel girone di Nations League: servono due vittorie, la prima a Bucarest
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google

2 min

Pubblicato il 11.11.2026, 15:35

Romania-PoloniapronosticoNations League

Sempre nella League B e sempre sabato (ma nel gruppo 4) si gioca anche Romania-Polonia che, purtroppo per loro, non è una sfida di vertice, anzi tutt’altro.

Comparazione quote: Romania-Polonia segno 2

La Romania, infatti è fanalino di coda con zero punti dopo 4 partite mentre la Polonia è penultima con 4 punti all’attivo. Zielinski e compagni, però, avrebbero ancora chances di promozione alla League A, arrivando secondi e passando verosimilmente dallo spareggio. Basta poco, infatti, per intuire che la Polonia potrebbe approfittare dello scontro diretto tra Svezia (10 punti) e Bosnia (8) ma, a patto che batta la Romania (salendo così a quota 7) battendo poi la Svezia, in casa, nell’ultimo turno.

Però, prima di pensare a ciò che ci sarà da fare dopo bisogna prima conquistare i 3 punti a Bucarest. La Romania non ha granché più da chiedere a questa Nations League (teoricamente potrebbe ancora evitare la retrocessione ma, per quanto fatto vedere finora, sembra difficile) per cui il segno 2, anche dalla quota interessante, può meritare più di una semplice attenzione. Il colpo esterno della Polonia è offerto a 1.80 da Eplay24, BetFlag e Lottomatica, a 1.75 da Snai.

Tutte le news
Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS