Pronostico Italia-Francia, tutto o niente per Mancini

Tutto o niente! Per l’Italia che torna in campo giovedì sera nel penultimo turno della fase a gironi della Nations League il risultato della sfida al Meazza contro la Francia può significare qualificazione quasi assicurata o qualificazione pressoché sfumata. La Francia al momento guida infatti il girone con 10 punti e gli Azzurri seguono a quota 7 con il Belgio invece a 6 (la Turchia a zero è fuori dai giochi). Tenendo conto che l’ultimo match sarà Belgio-Italia basta poco a intuire che in caso di pareggio o sconfitta contro i “Bleus” (e, ovviamente, contemporanea vittoria oggi del Belgio in Turchia) l’undici di Mancini sarebbe scavalcato da quello di Van Bommel e per qualificarsi servirebbe poi il miracolo domenica a Bruxelles.

Comparazione quote: Italia-Francia Goal

Per la nazionale azzurra conforta, per quello che può valere, il risultato dell’andata, un 1-1 a Parigi con la rete di Bastoni in grado di riequilibrare il match dopo il vantaggio francese di Olise. Purtroppo (per l’Italia) la Francia ha finora sempre segnato almeno una rete nei quattro incontri disputati mentre l’attacco guidato da Pio Esposito è rimasto all’asciutto una volta, nella gara d’esordio persa (0-2) contro il Belgio. Vale la pena completare il discorso ricordando che solo vincendo la Francia sarebbe certa del primo posto con un turno di anticipo. Per le quote il 2 (offerto circa a 1.90) ha buone possibilità di farsi vedere ma, per evitare il segno finale, si potrebbe considerare il Goal che paga qualcosa meno ma ha buone probabilità di uscita e non preclude la possibilità di esiti diversi da quello sulla carta più scontato. Almeno una rete per parte al Meazza si gioca a 1.56 su Eplay24, a 1.55 su Betsson e Bwin.