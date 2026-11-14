Nel gruppo 3 di Nations League , come da copione, Spagna e Inghilterra hanno fatto il vuoto. A 90 minuti dal termine della fase a gironi, Croazia (terza in classifica con 3 punti) e Repubblica Ceca (fanalino di coda ancora a zero) si affrontano per stabilire quale delle due chiuderà all'ultimo posto e quale al terzo nel tentativo, alla fine, di rientrare nelle due migliori terze della League A (così da evitare gli spareggi per non retrocedere) e di evitare di finire tra le due peggiori quarte (uniche condannate, in questa edizione, alla retrocessione diretta in League B). Ecco il pronostico di Croazia-Repubblica Ceca , in programma domenica 15 novembre alle 20.45.

Comparazione quote: Croazia-Repubblica Ceca Over 2,5

E dire che l'avventura croata nel torneo era partita con il piede giusto: vittoria per 2-1 in casa della Repubblica Ceca, in gol anche il milanista Modric. Da lì in poi però la classifica non si è più mossa, registrando sconfitte pesantissime come lo 0-7 subìto dall'Inghilterra. La Repubblica Ceca, curiosità, ha sempre incassato due o tre reti in ciascuna delle cinque partite giocate nel torneo. A Soucek e compagni si "chiede" di salvare l'onore al cospetto di una Croazia che fin qui ha sempre fatto registrare l'Over 2,5.

L'ipotesi che anche questa sfida possa regalare almeno tre reti complessive è in lavagna a 1.67 su Eplay24, a 1.60 su Eurobet e Snai.