Belgio-Italia e Spagna-Inghilterra: gli attacchi guidano il tris

Il Belgio deve vincere per raggiungere i quarti, mentre all’Italia basta un pareggio. Gli azzurri arrivano dal 3-1 sulla Francia e hanno segnato undici reti nel girone, senza però mantenere la porta inviolata in nessuna delle cinque partite. I padroni di casa hanno rilanciato la propria candidatura vincendo 2-1 in Turchia. Il Gol permette di comprendere anche l’1-1 , un risultato sufficiente all’Italia. L’assenza di Frattesi riduce le possibilità di inserimento dalla seconda linea, ma il rendimento recente dell’attacco azzurro sostiene la scelta.

Pronostico: Gol, quota indicativa 1,57.

Spagna-Inghilterra: il primo posto passa anche dai gol

La qualificazione è acquisita per entrambe, ma l’Inghilterra deve vincere per scavalcare la Spagna. All’andata gli spagnoli si imposero 3-2, mentre il bilancio offensivo del girone conta quattordici reti della Roja e sedici degli inglesi. Entrambe hanno superato i due gol complessivi in quattro delle cinque giornate. L’Over 2,5 segue questa continuità offensiva, con il previsto ritorno di Yamal e Oyarzabal ad ampliare le alternative spagnole. La possibile gestione del pareggio da parte dei padroni di casa rappresenta il principale ostacolo.

Pronostico: Over 2,5, quota indicativa 1,60.

Bielorussia-Albania: la promozione richiede equilibrio

L’Albania guida il girone con dodici punti e può difendere il primato anche pareggiando; la Bielorussia, a dieci, deve vincere. La sfida di Budapest mette però di fronte due squadre reduci da successi senza reti al passivo. I bielorussi hanno mantenuto la porta inviolata nelle ultime quattro giornate e tutte le loro cinque partite nel gruppo sono terminate con almeno una formazione a secco. Il No Gol trova sostegno soprattutto nella continuità difensiva bielorussa, pur lasciando scoperto un eventuale 1-1.

Pronostico: No Gol, quota indicativa 1,72.

Le scelte della terzina

Belgio-Italia: Gol , quota 1,57.

Spagna-Inghilterra: Over 2,5 , quota 1,60.

Bielorussia-Albania: No Gol, quota 1,72.

Moltiplicatore complessivo indicativo: x4,32.