Belgio-Italia e Spagna-Inghilterra: gli attacchi guidano il tris
Gol in Belgio-Italia, Over 2,5 in Spagna-Inghilterra e No Gol in Bielorussia-Albania: le scelte della giornata compongono una terzina da quota indicativa 4,32
Belgio-Italia: due attacchi che possono lasciare il segno
Il Belgio deve vincere per raggiungere i quarti, mentre all’Italia basta un pareggio. Gli azzurri arrivano dal 3-1 sulla Francia e hanno segnato undici reti nel girone, senza però mantenere la porta inviolata in nessuna delle cinque partite. I padroni di casa hanno rilanciato la propria candidatura vincendo 2-1 in Turchia. Il Gol permette di comprendere anche l’1-1, un risultato sufficiente all’Italia. L’assenza di Frattesi riduce le possibilità di inserimento dalla seconda linea, ma il rendimento recente dell’attacco azzurro sostiene la scelta.
Pronostico: Gol, quota indicativa 1,57.
Spagna-Inghilterra: il primo posto passa anche dai gol
La qualificazione è acquisita per entrambe, ma l’Inghilterra deve vincere per scavalcare la Spagna. All’andata gli spagnoli si imposero 3-2, mentre il bilancio offensivo del girone conta quattordici reti della Roja e sedici degli inglesi. Entrambe hanno superato i due gol complessivi in quattro delle cinque giornate. L’Over 2,5 segue questa continuità offensiva, con il previsto ritorno di Yamal e Oyarzabal ad ampliare le alternative spagnole. La possibile gestione del pareggio da parte dei padroni di casa rappresenta il principale ostacolo.
Pronostico: Over 2,5, quota indicativa 1,60.
Bielorussia-Albania: la promozione richiede equilibrio
L’Albania guida il girone con dodici punti e può difendere il primato anche pareggiando; la Bielorussia, a dieci, deve vincere. La sfida di Budapest mette però di fronte due squadre reduci da successi senza reti al passivo. I bielorussi hanno mantenuto la porta inviolata nelle ultime quattro giornate e tutte le loro cinque partite nel gruppo sono terminate con almeno una formazione a secco. Il No Gol trova sostegno soprattutto nella continuità difensiva bielorussa, pur lasciando scoperto un eventuale 1-1.
Pronostico: No Gol, quota indicativa 1,72.
Le scelte della terzina
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Belgio-Italia: Gol, quota 1,57.
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Spagna-Inghilterra: Over 2,5, quota 1,60.
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Bielorussia-Albania: No Gol, quota 1,72.
Moltiplicatore complessivo indicativo: x4,32.
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