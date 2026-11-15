Pronostico Salernitana-Catania, ai siciliani "manca" un esito in trasferta

Comparazione quote: Salernitana-Catania Goal

L’undici campano, un po’ contro le previsioni della vigilia, annaspa ai margini della zona playout mentre i siciliani, lontani dal Potenza capolista, sono impegnati a mantenere il terzo posto con la speranza di rubare il secondo al Bari. Perché ciò possa accadere è evidente che i rossoblù non dovrebbero perdere punti in questa delicata trasferta all’Arechi.

Il condizionale è d’obbligo poiché il Catania, almeno finora, ha avuto un rendimento in trasferta assolutamente a singhiozzo. Ha vinto 3 partite e ne ha perse altrettante (la prima a Monopoli e le ultime due contro Potenza e Audace Cerignola). Al contrario la Salernitana in casa ha messo insieme ben 12 dei 15 punti totali in classifica avendo perso all’esordio e facendo registrare poi 3 vittorie e 3 pareggi (due nelle ultime due esibizioni interne). Il pareggio (in lavagna circa a 3.30) è un risultato che, come abbiamo visto, il Catania non ha mai fatto registrare lontano dal Massimino e quindi sarebbe bene non escluderlo del tutto. Due le alternative per l’occasione... il Goal o il Multigol 1-3. Almeno una rete per parte all'Arechi si gioca a 1.63 su Eplay24, a 1.62 su MarathonBet, a 1.60 su William Hill. Il Multigol 1-3 è proposto a 1.36 da Eplay24 e NetBet, a 1.46 da Vincitu.