Comparazione quote: Molde-Bodo segno 2

Il Molde è quinto a -1 dal Lillestrom e a -2 dal Rosenborg che al momento occupano le due posizioni riservate a chi prenderà parte ai preliminari di Conference League mentre il Bodo è primo a pari merito con il Viking (entrambi sono ormai irraggiungibili dagli inseguitori) e, di conseguenza, è in lotta per la conquista del titolo di campione di Norvegia.

Tra Molde e Bodo si contano 127 reti fatte (64 l’uno, 63 l’altro) e quindi gli esiti tra cui sembra ci sia da scegliere (abbinandoli magari tra loro) sono il 2, il Goal e l’Over 2,5. Le quote. Il 2 del Bodo si gioca a 1.85 su Eplay24, a 1.82 su AdmiralBet e StarVegas. La combo Goal+Over 2,5 è in lavagna a 1.38 su Eplay24 e NetBet e Sisal.