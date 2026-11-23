Comparazione quote: Levante-Elche 1 primo tempo

Il Levante è terz’ultimo con soli 11 punti in dodici partite mentre l’Elche è penultimo con una lunghezza in meno. Non ci vuole davvero molto per intuire che perdere questo match significa sprofondare ancora di più in classifica rendendo la risalita sempre più complicata (anche sotto il profilo del morale) ma per vincere bisognerà pure prendersi qualche rischio e bisognerà vedere se le due squadre in campo decideranno di correrlo.

Guardando i numeri a disposizione la cosa che colpisce sono il totale delle reti messe a segno e incassate sia dal Levante (16 all’attivo e 21 al passivo) che dall’Elche (14 fatte e 20 subìte) nel senso che ci sono tante altre formazioni che ne hanno realizzate molte meno o prese molte di più ma che si trovano posizionate decisamente meglio in classifica.

L’undici di Valencia, dopo due ko di fila, ha pareggiato (0-0) all’ultima uscita a Vigo contro il Celta mentre l’Elche viene da due sconfitte casalinghe consecutive (Valencia prima e Betis poi). Sempre l’Elche, dopo 5 esiti Goal di fila ha invertito la tendenza collezionando 5 NoGoal nelle ultime 5 esibizioni.

Il Levante risponde con ben 6 Goal uno dietro l’altro a cui fanno però seguito 2 NoGoal nelle ultime 2 giornate. Un’ultima annotazione, che potrebbe anche servire ad orientare il pronostico, riguarda ancora l’undici ospite che da 9 turni non fa registrare l’1 alla fine del primo tempo (niente vantaggio in casa prima dell’intervallo e niente svantaggio in trasferta alla fine dei primi 45’).

Per le quote dovrebbe essere 1 alla fine del match, si potrebbe provare (in alternativa o in accoppiata) anche l’1 a metà gara.

L’1 primo tempo è offerto a 2.70 da Eplay24, a 2.62 da William Hill, a 2.50 da Bwin.