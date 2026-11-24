La Champions League come una palestra in cui allenarsi. Il Psg fa sul serio e punta al terzo trionfo consecutivo nel torneo, forte di quattro successi nelle prime quattro giornate e venti gol all’attivo: il record di 28 reti segnate dal Barcellona nella fase campionato 2024/25 è a serio rischio. Come se non bastasse, la squadra di Luis Enrique ha in scia dodici successi consecutivi tra campionato e coppe. Un dominio incontrastato che la Roma di Gasperini , domani sera, proverà a mettere in discussione forte dei 31 gol realizzati nelle ultime 9 partite. Al Parco dei Principi il Paris è imbattuto, in Champions, da un anno pieno. Secondo SisalClub la vittoria andrà alla squadra che ha dimostrato di essere la più forte in Europa, il Psg . La Roma però non starà a guardare e, trascinata dal ciclone Malen , può segnare almeno 2 reti al pari dei francesi: per i giallorossi sarebbe la decima volta di fila tra Serie A e Champions. Nessuno ha effettuato più tiri nello specchio del Psg nelle prime 4 giornate: sono 48, esattamente il doppio rispetto alla Roma. Previste almeno 10 conclusioni totali nello specchio in Psg-Roma, match in cui Gianluca Mancini - il difensore assaltatore di Gasp - può farsi notare con gol o cartellino .

Riassumendo, ecco cosa accadrà secondo SisalClub in Psg-Roma: Vittoria Psg+Entrambe segnano almeno 2 gol+Almeno 10 tiri in porta in totale+Mancini gol o cartellino

Il Napoli all'Etihad

A differenza di Psg-Roma, Manchester City e Napoli si sono già affrontate in Champions League: cinque incroci in cui si registrano tre vittorie da parte degli inglesi, proprio in occasione dei tre precedenti più recenti. Steccare in trasferta purtroppo non è una novità per i partenopei: un pareggio e sette ko nelle ultime otto trasferte di Champions.

Per non stabilire un record negativo la squadra di Max Allegri deve far punti in casa di un City che nell’attuale fase campionato ha tre vittorie all’attivo (l’unico passo falso contro il Psg) ma che in Premier League attraversa un periodo buio: pari col Fulham preceduto da tre sconfitte.

Proprio alla luce del blackout inglese, gli esperti SisalClub vedono il Napoli imbattuto all’Etihad. Ci sarà però da soffrire contro Haaland e compagni, chiamati a una reazione dal loro pubblico. Di marca inglese il primo gol del match, che potrebbe far registrare un maggior numero di tiri in porta da parte dei Maresca boys. Chi riceverà più cartellini? I numeri dicono Napoli, che fin qui si è visto sventolare 12 gialli (e un rosso) contro i 7 comminati ai giocatori del Manchester City.

Riassumendo, ecco cosa accadrà secondo SisalClub in Manchester City-Napoli: Napoli non perde+Manchester City segna il primo gol del match+City calcia più in porta+Napoli riceve più cartellini

Inter-Stoccarda, Chivu va a caccia del tris europeo

Dopo il folle 4-4 di Bergamo, appena il secondo pareggio stagionale in sedici partite ufficiali, l’Inter torna a Milano per sfidare (domani sera alle 21.00) lo Stoccarda. Dopo le prime quattro partite di Champions League le due squadre sono rispettivamente 14ª e 15ª, divise da un solo punto. I tedeschi hanno vinto le prime due gare per poi collezionare un solo punto (contro l’Atletico Madrid) nelle successive due. Percorso opposto per l’Inter, che cerca il tris dopo aver centrato vittoria e clean sheet contro Shakhtar e Feyenoord.

I tedeschi sono ottavi in classifica in Bundesliga e nel weekend non sono andati oltre lo 0-0 sul campo dello Schalke. Scena muta per Undav e compagni anche nella euro-trasferta turca: ko per 2-0 per mano del Galatasaray. SisalClub sottolinea come in quattro delle ultime cinque partite giocate dallo Stoccarda almeno una squadra sia rimasta a secco di gol.

Non ci sono precedenti in partite europee tra Inter e Stoccarda. I nerazzurri hanno battuto 2-0 in trasferta il Borussia Dortmund (gennaio 2026), ultimo incrocio con una formazione tedesca. In casa, si registra un 2-2 con il Bayern nel match di ritorno dei quarti di finale 2024/25.