Roma-Napoli show? I precedenti dicono che...

Fattore Olimpico per la Roma, Conte non vuole fermarsi

Come riportano le statistiche di Lottomatica.Sport, all'Olimpico la Roma non ha ancora pareggiato in Serie A: sette vittorie e quattro sconfitte. Il Napoli, miglior difesa della Serie A, in trasferta ha perso solo al debutto, contro il Verona, poi è stato quasi perfetto: 8 i successi, accompagnati da 2 pareggi (contro Juve e Inter).

Cosa dicono i precedenti tra Roma e Napoli? Gli ultimi quattro scontri diretti andati in scena nella Capitale sono terminati con almeno una squadra a secco di reti e massimo due gol complessivi. Insomma, più equilibrio che spettacolo. E di fronte ci sono due tecnici assai pragmatici come Ranieri e Conte...

Per la Roma è senza dubbio importante il fatto di essersi sbloccata in trasferta, vincendo in rimonta a Udine. Da vedere se le fatiche post-Eintracht saranno un handicap al cospetto di una squadra totalmente concentrata sul campionato, tenuta sempre sulla corda dall'esigente tecnico salentino.

Da un lato la voglia di vincere per avvicinarsi alla zona Europa da parte dei giallorossi, spinti dal calore dell'Olimpico; dall'altro la ferma intenzione dei partenopei di mandare un altro segnale di forza dopo aver ribaltato Atalanta e Juventus: il derby del Sole non permette passi falsi.

Per rimanere aggiornato sulle news relative alla Serie A, puoi visitare il sito di informazione sportiva Lottomatica.Sport.