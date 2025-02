Kings League Italy Lottomatica.Sport, si parte! Tutto quello che c'è da sapere sul torneo di calcio a 7

La rivoluzione del calcio sbarca anche in Italia. Oggi, a Milano, iniziano le partite della Kings League Italy Lottomatica.Sport, competizione di calcio a 7 nata in Spagna nel 2022 per impulso di una leggenda del calcio come Gerard Piquè. La competizione, di cui Lottomatica.Sport è il title sponsor, porta il calcio in una nuova dimensione in cui divertimento e adrenalina sono al primo posto. L'obiettivo del torneo è attirare una platea sempre più vasta di appassionati, grazie al coinvolgimento - non come giocatori in campo ma in vesti rappresentative - di leggende del calcio come Ibrahimovic, Totti, Marchisio e Buffon solo per citarne alcune. Oltre ai campioni del rettangolo verde, le squadre che vi partecipano sono guidate dai più famosi streamer e creatori di contenuti come Blur e Er Faina. A fare il resto, poi, ci pensano una serie di regole a dir poco innovative. Ecco quando si giocano le partite del torneo.