Kings League Lottomatica.sport Italy, la finale all'Inalpi Arena di Torino. E oggi nuovo show con la 7ª giornata

Sei giornate sono scivolate via con un pieno di emozioni, gol e spettacolo. Si parla della Kings League Lottomatica.sport , molto più che un torneo di calcio a 7: è il vero fenomeno del momento. In vetta alla classifica troviamo gli Stallions di Blur , a +2 sul terzetto formato da Zeta, TRM e Gear7. Oggi tutti di nuovo in campo con i match della settima giornata: si parte alle 17 con la sfida Black Lotus-Gear7 , con quest'ultimi che, trascinati dalle giocate di Alessandro Gelsi - MVP del turno precedente - sono balzati al secondo posto della classifica. Chiusura in bellezza con il big match delle 22 tra Zebras FC e Stallions, unica squadra ancora imbattuta nei 40 minuti regolamentari di gioco. Tutte le gare saranno visibili in live streaming sul portale di informazione sportiva Lottomatica.sport .

Un maggio caldissimo: ecco gli eventi in programma

Il torneo ha compiuto il giro di boa ma la Kings League Lottomatica.sport guarda già avanti. Sono stati resi noti, infatti, data e luogo della finalissima della competizione italiana che andrà in scena il prossimo 22 maggio alla Inalpi Arena di Torino, i cui biglietti saranno in vendita a partire dal prossimo 31 marzo. La Kings League resta dunque a casa visto che sempre a Torino (ma all'Allianz Stadium), lo scorso 12 gennaio, è stata disputata la finale della Kings World Cup Nations.

Sempre a maggio, dal 9 al 12, andrà in scena la Global Playoff Week: in questi giorni per la prima volta verranno giocate in contemporanea le fasi finali della Kings League Lottomatica.sport, delle leghe di Spagna, America e quelle delle ultime due arrivate, Brasile e Francia. Si tratta di un evento globale senza precedenti, utile a dare un respiro internazionale al popolare torneo di calcio.

Primo giocatore professionista in Kings League: ecco chi è

Le novità non finiscono qui. Vi dice qualcosa il nome di Pablo Maffeo? Il terzino del Maiorca, squadra che milita ne LaLiga spagnola, sarà il primo giocatore professionistico a debuttare nella competizione! Lo farà ovviamente nella lega spagnola (Kings League Spain) e vestirà la maglia del Kunisports, club di cui è presidente il Kun Aguero. Questa iniziativa rafforza il legame tra la Kings League e il calcio professionistico, consolidandola come realtà che coinvolge leggende del calcio come Ibrahimovic, Ronaldinho, Neymar, Totti e molti altri.

Infine, novità anche nel team degli arbitri con l'ingresso di Eugenio Abbattista, che ha diretto oltre 200 gare tra Serie A e B.

Per seguire in diretta la settima giornata della Kings League Lottomatica.sport, puoi visitare il sito di Lottomatica.sport.