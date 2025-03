Napoli-Milan, Conte e Conceiçao all'inseguimento di scudetto e quarto posto

Sosta alle spalle, da adesso fino al 25 maggio non ci si ferma più. Nel weekend è in programma la prima di nove "finali", ovvero nove giornate di campionato in cui tutti si giocano tutto: Scudetto , Europa e salvezza . E molto si giocano, domenica sera al " Maradona " (ore 20.45) Napoli e Milan . Gli azzurri sono a meno tre dall' Inter , i rossoneri a meno sei dall'ambitissimo quarto posto . Insomma, parola d'ordine: inseguimento.

Napoli miglior difesa casalinga della Serie A

Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, in casa il Napoli non batte il Milan dal 25 agosto 2018: finì 3-2, con rimonta dei partenopei capaci di recuperare due reti al Diavolo. Antonio Conte spera che il vento possa cambiare visto che in questo campionato solo l'Inter ha conquistato più punti tra le mura amiche: 33 contro i 32 del Napoli, che però può vantare la miglior difesa casalinga del torneo con 10 reti al passivo.

Colpisce come il Napoli abbia pareggiato ben 5 delle ultime 7 partite, più del doppio dei segni "X" (appena 2, contro Juve e Inter) messi insieme nelle precedenti 22 giornate di campionato. Milan senza mezze misure in trasferta, dove il bottino è di 6 vittorie e altrettante sconfitte, più due pareggi, entrambi nel girone d'andata contro Lazio (2-2) e Cagliari (3-3).

I numeri "recenti" delle due squadre fanno pensare ad un match frizzante. Il Milan ha alle spalle cinque partite con almeno tre reti totali mentre il Napoli, con lo 0-0 di Venezia, ha messo fine ad una striscia di ben 8 incontri con almeno una rete realizzata e subìta. E poi c'è la storia, che fissa al 26 gennaio 2019 l'ultimo 0-0 tra le due formazioni.

Da non dimenticare, infine, che nelle ultime giornate il Milan ha attivato la modalità "Ribaltone". Contro Como e Lecce ha vinto in rimonta, contro il Bologna invece si è fatto ribaltare. Proprio come in occasione dell'ultimo successo azzurro a Fuorigrotta, a gennaio 2019...

