Lazio-Roma, nell'euro-derby c'è un "ritardo" sorprendente: e dal 2016 non succede...

A Roma il derby è sempre importante anche quando non conta più di tanto per la classifica . Figurarsi quando si gioca per la Champions , come domenica sera (20.45): le luci all'Olimpico si accenderanno e due tifoserie resteranno col fiato sospeso (ben prima del calcio d'inizio). Ranieri insegue il sedicesimo risultato utile consecutivo in campionato e, a livello personale, il sesto successo di fila contro i biancocelesti . Dal canto loro, gli uomini di Baroni si sono rilanciati alla grande in ottica Champions battendo in trasferta l' Atalanta . Il Bodo Glimt può attendere...

Precedenti e... cartellini

Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, negli ultimi sei derby capitolini non si sono mai viste più di due reti totali. Per trovare poi l'ultimo match con entrambe le squadre a segno occorre riavvolgere il nastro alla stagione 2021/22, quando il derby più divertente degli ultimi anni finì 3-2 per la Lazio.

Sorprende il fatto che l'ultima vittoria della Roma "in casa della Lazio" risalga al 4 dicembre 2016: 2-0 per i giallorossi (0-2 per l'esattezza) con reti di Strootman e Nainggolan. Espulso in quell'occasione Danilo Cataldi (oggi alla Fiorentina), come espulso è stato anche il Taty Castellanos nell'ultimo derby, vinto 2-0 dalla Roma. Scintille da derby.

Alcuni numeri avvicinano un po' Lazio e Roma: si parla di 0-0, risultato centrato due volte a testa dalle capitoline. La Roma però non lo fa registrare dalla terza giornata di campionato, la Lazio lo ha collezionato più di recente contro Napoli e Udinese, sempre all'Olimpico.

A maggior ragione in un derby è importante non andare in svantaggio: rimontare poi è durissima, Lazio e Roma la storia la conoscono bene. Da ben otto anni, infatti, chi segna per prima non perde. Tradotto, l'ultimo "Ribaltone" è datato aprile 2017: Roma-Lazio 3-2, successo che tra l'altro non bastò ai giallorossi per volare in finale di Coppa Italia.

