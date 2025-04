Kings League Lottomatica.sport, ecco un testacoda da urlo. Altri premi in arrivo per i "Fan of the KINGS"

Ecco le prime Carte Leggenda: Jankulovski e Hernanes

In vetta alla classifica c’è la coppia formata da TRM e Stallions, questi ultimi crollati sotto i colpi degli FC Zeta nell’ultima giornata. I ragazzi di Blur oggi, nell’ambito della 10ª giornata, sfideranno i Circus di Grenbaud, più che mai vivi e in corsa per i playoff.

Lo avevano detto e lo hanno fatto: i Caesar si sono svegliati vincendone due di fila, il modo migliore per lanciare il guanto di sfida ai TRM della coppia d’oro Caputo-Colombo. La squadra di Er Faina per sostituire Loiodice, indisponibile, ha calato la prima Carta Leggenda della storia della Kings League: si tratta di Marek Jankulovski, ex fuoriclasse dell’Udinese e del Milan che con i rossoneri ha vinto tutto.

Anche i Punchers, che sfideranno i Gear7 nell’ultimo incontro della giornata, hanno pescato tra le Legends per rinforzarsi ingaggiando l’ex centrocampista della nazionale brasiliana Hernanes, che in Italia ha vestito le maglie di Lazio, Inter e Juventus.

I match che vedranno l'esordio delle due Legends, così come tutte le altre partite della Kings League Lottomatica.sport, saranno visibili in live streaming.

