Inter, un passo verso il Triplete: al Meazza mai un successo contro il Bayern

Nell'andata dei quarti di Champions League ci sono state quasi tutte vittorie casalinghe. Quel "quasi" è dovuto all' Inter , capace di sbancare l'Allianz di Monaco per 2-1. Mercoledì sera l'atteso ritorno, con il Bayern Monaco costretto a vincere al Meazza. La corazzata di Kompany ci proverà con il conforto dei precedenti visto che, come riportano le statistiche di Lottomatica.sport , il Bayern non è mai uscito sconfitto dalla Milano nerazzurra.

Inter a forza nove: ecco perchè

Chiudere con la porta inviolata vorrebbe dire semifinale per l'Inter di Inzaghi. In fondo, i nerazzurri ci sono riusciti già otto volte in questa edizione del torneo, chiusa - vale la pena ricordarlo - al quarto posto dopo la prima fase e con un doppio successo sul Feyenoord negli ottavi.

La versione migliore dei bavaresi si è vista in occasione del derby tedesco con il Leverkusen, agli ottavi, superati con un complessivo 5-0. Tanta, inaspettata sofferenza, invece, per eliminare il Celtic nei playoff nonostante Kane e compagni avessero vinto la gara di andata a Glasgow per 2-1.

Partite come questa vengono decise dai dettagli e l'Inter, anche in Champions, li ha curati con attenzione. Con il gol splendido segnato in Germania da Lautaro Martinez, sono diventate nove le partite stagionali in Champions in cui i nerazzurri hanno aperto le marcature.

Piccola curiosità. L'euro avventura interista in questo torneo si era aperta con un pareggio, contro il Manchester City. Da lì in poi Thuram e compagni non hanno più diviso la posta, facendo registrare nove successi e un solo ko, contro il Bayer Leverkusen.

Per rimanere aggiornato sulle news relative alle Coppe Europee, puoi visitare il sito di informazione sportiva Lottomatica.sport.