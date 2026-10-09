Cagliari-Juventus, Spalletti nel fortino di Pisacane

Domenica la Juve di Spalletti sbarca in Sardegna per sfidare il Cagliari nell'ambito della sesta giornata di Serie A : fischio d'inizio alle 20.45. La squadra di Pisacane ha 12 punti contro i 10 dei bianconeri, che all'Unipol Domus vanno a caccia di vittoria e sorpasso. Ma non sarà facile...

Cagliari, alcuni numeri sono da record

Nessuna squadra nell'ambito dei top 5 campionati europei, riportano le statistiche di Lottomatica.sport, ha incassato meno gol del Cagliari: solo 2 in 5 giornate. La Juve quanto a solidità non è da meno (4 reti al passivo) ma deve dimostrare di aver imparato dalla lezione... di Aquilani, che al Mapei con il suo Sassuolo aveva battuto la Vecchia Signora per 3-2. La squadra di Spalletti dovrà fare i conti con l'entusiasmo di una squadra, quella sarda, che ha eguagliato la sua miglior partenza in campionato dopo 5 giornate. Non accadeva dalla stagione 1969/70, quella dello storico scudetto. Altro monito per Spalletti: lo scorso anno Cagliari-Juve finì 1-0, successo sardo che ha messo fine a una serie di 9 risultati utilii di fila della Juve (7 vittorie e 2 pareggi) contro gli isolani. Per trovare due affermazioni consecutive del Cagliari contro i bianconeri, però, occorre riavvolgere il nastro fino al 2009. Per una Juve che deve assolutamente trovare i gol dei suoi attaccanti, Kolo Muani e Woltemade, c'è un altro ostacolo da superare: il Cagliari non ha ancora incassato neppure un gol nei secondi tempi.

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