Morata alla Roma o all'Inter? La favorita secondo i bookmakers

Morata è l'oggetto del desiderio dei principali club italiani e i suoi agenti sono al lavoro per trovare la miglior sistemazione possibile per il loro assistito. La clausola rescissoria dello spagnolo, in forza all'Atletico Madrid, è di circa 20 milioni, l'Inter (ma c'è anche la Roma) vuole scendere a 15. Insomma, si tratta. E, nel frattempo, si scommette sul futuro del centravanti di Madrid .

Nella corsa all'attaccante l'Inter avrebbe sorpassato la Roma (non ancora disponibile al momento la quota del trasferimento di Morata in giallorosso, per i bookie resta Scamacca il nome più probabile per l'attacco capitolino), che sta ragionando sui costi di un'operazione non proprio sostenibile per le casse giallorosse. In lavagna il club nerazzurro figura come la destinazione più accreditata per lo spagnolo, tanto che nelle ultime ore si è registrata una variazione di quota: da 1.72 a 1.60.

Morata: anche il Milan e la Juve tra le possibili destinazioni secondo i bookie

Conserva delle chances, quote alla mano, anche il Milan di Pioli. Vale 2.75 l'ipotesi che Morata vada a rinforzare l'attacco rossonero. La Juventus è un po' più defilata, un eventuale ritorno in bianconero del centravanti di Madrid è proposto a 6.00.