Renato Sanches alla Roma, un indizio dalle quote: cosa sta succedendo

La Roma è attiva sul mercato su più fronti, non solo per l'attacco ( Morata e Scamacca) ma anche per il centrocampo. Pinto lavora principalmente sulla base di prestiti e tra i nomi in circolazione spiccano quelli di Sabitzer, Nico Dominguez e Renato Sanches. Uno di loro arriverà a Trigoria? Ecco cosa dicono le quote.

Renato Sanches alla Roma, cosa dicono i bookie

Fino a ieri un eventuale trasferimento del centrocampista portoghese dal Psg alla Roma oscillava tra quota 1.80 e 2. Dunque, un'operazione ritenuta decisamente fattibile. Nelle ultime ore, fatto che lascia pensare, è stata sospesa la possibilità di puntare sul trasferimento di Renato Sanches alla Roma. Il club giallorosso ha fatto passi in avanti per aggiudicarsi il centrocampista ed evidentemente i bookie vogliono cautelarsi.

Per quanto riguarda altri nomi caldi come Nico Dominguez e Sabitzer ancora non sono disponibili quote mentre sembrano lontani da Roma profili come De Paul e Xhaka, l'ipotesi di vederli in giallorosso vale rispettivamente 5 e 7 volte la posta.