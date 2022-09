Pronostico Athletic Bilbao-Almeria, baschi super nei primi tempi

Liga, indovina il risultato di Athletic Bilbao-Almeria

Esito 1 primo tempo, scopri la quota

Eccezion fatta per il passo falso interno con l'Espanyol il Bilbao ha ottenuto ben 13 punti nelle altre cinque partite. Bravi Muniain e compagni a mettere spesso e volentieri il match in discesa grazie a primi tempi super. Ben nove delle dodici reti segnate dall'Athletic, infatti, sono state realizzate prima del riposo.

Quota interessante per l'1 primo tempo su Cplay, pari a 1.90 volte la posta. Le principali agenzie di scommesse sono concordi nell'attribuire il ruolo di favorito all'Athletic che si gioca vincente nei 90 minuti a 1.40 su Better e Begamestar.

Curiosità statistica, fin qui l'Almeria ha perso sempre con un gol di scarto: 0-1 o 1-2. Uno score di 1-0 in favore dei baschi vale 7.12 per Cplay e 6.60 per Better mentre il 2-0 è a 6.75 su Begamestar e Cplay.