Pronostico Feyenoord-Lazio, per le quote è match da Goal

Nel gruppo F di Europa League comanda la squadra... che ha subìto più gol di tutti: la Lazio di Sarri , a quota 8 insieme allo Sturm Graz. Seguono a tre lunghezze Feyenoord e Midtjylland . Nella gara conclusiva della fase a gironi i biancocelesti fanno visita al Feyenoord , che deve vincere per sperare di andare avanti. All'andata finì 4-2 per la Lazio .

Feyenoord-Lazio, indovina il risultato e vinci i premi in palio

Segnano entrambe? Ecco le quote

Lazio certa di un piazzamento nelle prime due posizioni con un pareggio mentre una vittoria a Rotterdam vorrebbe dire leadership assicurata.

Gli olandesi si sono complicati la vita perdendo 1-0 con lo Sturm Graz ma in precedenza avevano inanellato sei risultati utili consecutivi. Segnare non è mai stato un problema per la squadra allenata da Slot, in gol da 13 gare di fila prima del ko con gli austriaci.

Per le quote è la squadra olandese ad avere le maggiori chances di vincere l'incontro. Segno 1 a 2.20 su Better e Goldbet, offerta praticamente identica per Cplay e Begamestar che valutano l'1 a 2.21. La Lazio però non è lontanissima visto che il 2 biancoceleste è al triplo della posta su Cplay e a 3.10 su Better.

Le principali agenzie di scommesse vedono almeno una rete per parte nel match. L'opzione Goal è a 1.54 su Begamestar, meno probabile il No Goal che sale a 2.33. L'ipotesi "Segnano entrambe" viaggia a 1.53 su Better e Goldbet mentre almeno una rete inviolata per questi due bookie si gioca a 2.35.